הממשלה אישרה הבוקר (ראשון) את הצעת ראש הממשלה בנימין נתניהו להעמיד תקציב סיוע חירום ראשוני לרשויות המקומיות שנפגעו ישירות במהלך הלחימה במסגרת מבצע "שאגת הארי".

בהתאם להחלטה, הסיוע יינתן עבור כל תושב שביתו ניזוק ואינו ראוי למגורים, ויעמוד על סך כולל של 2,000 שקלים לנפש.

הסיוע יועבר באמצעות משרד הפנים ויחולק בשני רכיבים: סכום חד פעמי של 1,500 שקלים בגין כל מי שהתגורר בנכס, למימון הוצאות הרשויות במתן מענה מיידי לתושבים; וסכום חד פעמי נוסף של 500 שקלים בגין כל מי שהתגורר בנכס, אשר יועבר על-ידי הרשות המקומית ישירות לתושבים לצורך מימון צרכים מיידיים.

בהודעה המשותפת למשרד ראש הממשלה, משרד האוצר ומשרד הפנים צוין כי תקציב הסיוע המיידי מצטרף למעטפת התמיכה הקיימת, הכוללת את תקצוב הרשויות המקומיות ואת פעילות קרן הפיצויים של רשות המסים לטיפול ישיר בנפגעי נזקי המלחמה.

תושבים שביתם או רכושם נפגע מוזמנים לדווח על הנזק במוקד רשות המסים או להגיש תביעה מקוונת באתר הרשות. עוד הובהר כי האחריות לפינוי נתונה בידי הרשות המקומית ואגף מס רכוש ברשות המסים.