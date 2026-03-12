צלם האירועים עמנואל מימון, תושב מבוא חורון, מוביל מיזם ייחודי של צילום מחפשי זוגיות. באולפן ערוץ 7 הוא מספר על המיזם שהתחיל בעקבות טרגדיית פטירתה של כלה ערב חתונתה.

היה זה בתקופת פורים כאשר ימים אחדים לפני חתונה בה אמור היה עמנואל להיות הצלם, קיבל שיחה מאימה של הכלה, יעל חלפון ז"ל. לתומו שיער שמדובר בתיאומים אחרונים של לוחות זמנים, אך כשבירך במזל טוב שמע מהעבר השני של הקו את אמה של הכלה מספרת על הטרגדיה. הזכוכית בדלת חדרה של הכלה התנפצה, פגעה בה והביא לפציעה קשה ממנה נפטרה.

האירוע הטרגי גרם לעמנואל מימון לחשוב כיצד יוכל לעשות טוב סביב האירוע הקשה. החיפוש אחרי מיזם של טוב לזכרה של הכלה שנפטרה החזיר אותו לרעיון שעלה עוד קודם לכן בשיחות בין צלמי חתונות, לקבוע יום צילומים אליו יגיעו רווקים ורווקות להצטלם על מנת שיוכלו להציג בשידוכים תמונת פרופיל טובה ואיכותית.

יחד עם צוריאל גביזון מפרויקט 252 ואנשי מקצוע נוספים יצא המיזם לפועל. מאז התקיימו כבר חמישה ימים שכאלה. אל כינוס הרווקים והרווקות הגיעו צלמות וצלמים ומאפרות, ומתוך כך נולדו לא מעט זוגות, כולל כאלה שנפגשו ביום הצילום, גם צלם וצלמת שהגיעו גם הם לאחד הימים הללו ומאז נישאו.

בשיחה אתו מתייחס מימון לשאלת מרכזיותה של החיצוניות כי שהיא באה לידי ביטוי בצילומים ככרטיס ביקור ראשוני למיועדים והמיועדות לשידוך. מימון מספר כי הסוגיה מעסיקה אותו גם בהיבט המקצועי וגם בהיבט הערכי, ולטעמו אכן הפנימיות היא הנקודה החשובה, אך המציאות הקיימת, זו שלא ניתן להתעלם ממנה, הופכת את הצילום הלכאורה חיצוני לחשוב. כיוון שכך, הוא מוצא ערך ביצירת תמונה שתהיה טובה ונאמנה למצולם או המצולמת ותחליף תמונות שאינן איכותיות. צילום איכותי עם איפור עדין מראה את האישיות, הוא אומר, ועוזר לצלוח את המחסום הראשוני.

מימון מספר על התגובה המהירה והנלהבת שקיבל מצוריאל גביזון, בפניו העלה את הרעיון, תגובה שהובילה להתארגנות מהירה של אנשי המקצוע אליהם העביר גביזון את ההצעה. "הייתה היענות מאוד גדולה, קרוב לארבע מאות איש", הוא מספר. המקום שנבחר ליום הצילומים היה מטע השקדיות ליד מבוא חורון, שם אמור היה לצלם את יעל חלפון ז"ל לקראת חתונתה.

"האירוע היה מעל המצופה, ומשנה לשנה התקדמנו. בהתחלה היה רק צילום ואיפור, אחר כך שיתופי פעולה עם שדכנים ושדכניות, מאמנים והרצאות וסדנאות ושנה לשנה זה מתקדם. בשנה שעברה עברנו לפארק קנדה הסמוך כי התקופה לא התאימה לתקופת פריחת השקדיות. לאחר מכן עברנו לפארק בבר אילן בשותפות עם האוניברסיטה וזאת תהיה השנה השלישית בבר אילן בעזרת השם", אומר מימון בהתייחס לאירוע הבא, השישי במספר, אירוע שיתקיים בראש חודש ניסן המתקרב.