צה״ל מחזק את ההיערכות בכלל הגזרות צילום: דובר צה"ל

צה"ל נערך לקליטת כ-100,000 משרתי מילואים במסגרת מבצע "שאגת הארי", ומגביר את רמת המוכנות בכלל הגזרות - בצפון, במרכז ובדרום הארץ.

בצבא מדגישים כי הגיוס הנרחב נועד לחזק את מערכי ההגנה וההתקפה ולהבטיח מענה מהיר לכל תרחיש.

בפיקוד הצפון בוצע עיבוי נרחב של כוחות ההגנה ושל מרכיבי ההגנה וההתקפה בגזרה. הכוחות תוגברו בכלל המוצבים לאורך הגבול וכן במרחב האבטחה בדרום סוריה ובלבנון.

במקביל, ביישובי הגליל והגולן נפתחו חמ"לים יישוביים לגיבוש תמונת מצב שוטפת ולקבלת החלטות מהירה בשטח, במטרה להבטיח את ביטחון התושבים.

בפיקוד המרכז הוגברו הכוחות בדגש על פעילות התקפית לסיכול טרור. בנוסף, תוגברו מערכי ההגנה ביישובי הגזרה, בגבול המזרחי ובקו התפר.

יחידות תגובה מהירה הועמדו בכוננות, תוך שמירה על קשר רציף עם הרשויות המקומיות לצורך תיאום מבצעי ושמירה על שגרת החיים ככל הניתן.

בפיקוד הדרום נמשכת הפעילות המבצעית במרחב הקו הצהוב ברצועת עזה. במקביל, תוגברו כוחות לאורך הגבולות המערבי והמזרחי, במטרה להגן על תושבי הדרום, הנגב המערבי, הערבה ואילת.

ביישובים סמוכי גדר הופעלו מחלקות הגנה ייעודיות כחלק מהיערכות כוללת להגברת הביטחון.