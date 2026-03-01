בבית החולים איכילוב בתל אביב נקבע הערב (ראשון) מותו של גבר כבן 102 שנפצע מוקדם יותר באורח קשה כשנפל במדרגות בדרך למרחב המוגן ברמת גן.

חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבי"ח איכילוב שם ניסו הרופאים להיאבק על חייו ללא הצלחה.

חובשי רפואת חירום במד"א יוסף פינץ וגילעד גולינסקי סיפרו: "קיבלנו על גבר מבוגר שנפל במדרגות, כתוצאה מהאזעקה. כשהגענו למקום ראינו גבר בן 102 שוכב בתחתית גרם המדרגות כשהוא מחוסר הכרה. מיד הבחנו שהוא סובל מחבלת ראש קשה וזקוק לטיפול רפואי דחוף.

הנשמנו אותו במקום, ותוך המשך מתן הטיפול הרפואי, פינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו מוגדר קשה ולא יציב", הוסיפו השניים.