נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אומר הערב (ראשון) כי המבצע באיראן "מתקדם יפה מאוד ואפילו מקדים את לוח הזמנים".

″זהו משטר אלים מאוד, אחד המשטרים האלימים ביותר בהיסטוריה", אמר טראמפ בראיון לרשת CNBC. "אנחנו עושים את עבודתנו לא רק בשבילנו אלא עבור כל העולם".

"הדברים מתפתחים כרגע בצורה חיובית מאוד, בצורה חיובית מאוד", סיכם הנשיא.

בשיחה עם אתר "האטלנטיק" הנשיא לא שלל שיחות עתידיות נוספות עם האיראנים. "איראן רוצה לדבר. אני הסכמתי לדבר איתם. הם היו צריכים לעשות את זה מוקדם יותר, הם היו צריכים לתת לנו את מה שהיה קל מאוד לתת מוקדם יותר, הם חיכו יותר מדי. אני מתכנן שיחות חדשות עם המשטר האיראני. אינני יכול לומר מתי זה יקרה".