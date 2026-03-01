פעילה איראנית־אמריקנית פרסמה ברשתות החברתיות הודעה רשמית בפרסית מטעם משמרות המהפכה באיראן, שלפיה הטיל שפגע בבית ספר לבנות והביא למות עשרות מהן שוגר על ידי משמרות המהפכה ופגע במטרה בטעות.

בהודעה מודים כי מדובר בכשל בשיגור טיל שנפל על המבנה ופגע בתלמידות.

מוקדם יותר דיווחו ערוצי חדשות ברחבי העולם כי בית הספר נפגע בתקיפה שיוחסה למבצע האמריקני־ישראלי נגד מטרות באיראן, והאשימו את ישראל ואת ארצות הברית בביצוע "פשע מלחמה". במקביל, משפיענים אנטישמיים ברשתות החברתיות הפיצו את ההאשמות והטילו את האחריות על ישראל.

עתה קוראת הפעילה לערוצי החדשות ולמשפיענים לחזור בהם מטענות השווא שהעלו נגד ישראל, למחוק את הפרסומים המוקדמים ולפרסם תיקון מלא וברור.