הרשות הפלסטינית דוחה את הטענות בישראל על סיכון בריאותי בתוצרת חקלאית פלסטינית, ומדגישה כי החקלאי הפלסטיני פועל בסביבה רגולטורית וביטחונית הנשלטת על ידי ישראל.

סוכנות הידיעות הרשמית של הרשות הפלסטינית "וופא" מכנה "הסתה" את הדיון בכנסת בשבוע שעבר, שבו נטען שכ־40%-45% מהתוצרת החקלאית הפלסטינית הנכנסת לישראל מכילה שאריות חומרי הדברה מסוכנים.

חברת הכנסת לימור סון הר הזהירה מפני "ההפקרות" בתחום בריאות הציבור ומתחה ביקורת על מדיניות המנהל האזרחי בנושא זה, וחברי כנסת אחרים טענו כי משרדי הבריאות והחקלאות אינם פועלים מספיק למניעת כניסת התוצרת המסוכנת.

בתגובה לדברים אלה ציינה "וופא" כי "החקלאות, בהקשר הפלסטיני, אינה רק מגזר כלכלי, אלא אחת מצורות החוסן החברתי האחרונות שנותרו לנוכח הגבלות על קרקע, מים ושיווק".

לדברי "וופא", החקלאי הפלסטיני פועל בסביבה רגולטורית וביטחונית הנשלטת על ידי ישראל, החל מייבוא והיתרי שיווק של חומרי הדברה ועד למעברי גבול ובדיקות מעבדה, ועל אף זאת, בשיח הפוליטי הישראלי מוצג החקלאי כמקור סכנה ולא כצד הכפוף למערכת בקרה ישראלית יעילה בגבולות ובמעברים.