דובר צה"ל הודיע כי חיסולו של המנהיג העליון באיראן, עלי חמינאי, מהווה "נקודת השיא" של מאמץ מתמשך לפגיעה בהנהגת ציר הטרור האיראני לאורך תקופת "מלחמת התקומה".

במהלך המלחמה חוסלו גם מנהיג חיזבאללה חסן נסראללה, מנהיג חמאס יחיא סינוואר, מוחמד דף מפקד הזרוע הצבאית של חמאס, מחמד אלע'מארי רמטכ"ל שלטון הטרור החות'י ובכירים במערכת הביטחונית האיראנית, ובהם עלי רשיד, מחמד חסין באקרי וחוסין סלאמי.

בצה"ל טוענים כי כולם היו מעורבים לאורך שנים בתכנון והובלת מהלכים צבאיים וטרוריסטיים נגד מדינת ישראל, ובהם גם המתקפה הרצחנית בשבעה באוקטובר.

לדברי צה"ל, החיסולים בוצעו בתקיפות ממוקדות ובהתבסס על מודיעין מדויק, במסגרת מבצעים שונים ובהם "עם כלביא" ו"חיצי צפון".

בצבא מעריכים כי חיסול צמרת ההנהגה מהווה פגיעה משמעותית נוספת בציר הטרור האיראני, וכי המהלך משנה את מאזן הכוחות האזורי.