בעקבות מבצע "שאגת הארי" נגד איראן, פרסמו שלושה מגדולי הדור החרדי מכתב דחוף הקורא לתפילה, לימוד תורה ותענית.

המכתב, שנכתב בכתב יד תחת הכותרת "מכתב עוז אודות חובתנו בשעה זו", נושא את חתימותיהם של מנהיג הציבור הליטאי הרב דב לנדו, ראש ישיבת סלובודקה הרב משה הלל הירש, והמשגיח הרב דן זאב סגל.

המכתב מופנה אל "אחינו בני ישראל יושבי ארץ הקודש ובכל אתר ואתר", ומציין את שני האתגרים שבהם מתמודד הציבור החרדי כרגע - המצב הביטחוני, ולצדו מה שהרבנים מכנים "רדיפות הרשויות על בני הישיבות והכוללים", בהתייחסות לגיוס בני הישיבות.

הרבנים קוראים לציבור להתכנס בישיבות ובבתי הכנסת בתענית אסתר, לפני תפילת המנחה, ולקרוא פרקי תהילים מיוחדים.

כמו כן מזכירים הרבנים מסורת בשם ה'חזון איש', אחד מגדולי הפוסקים של המאה הקודמת, לפיה קריאת מזמור התהילים "יושב בסתר" מסוגלת להגן מפני פגזים ופצצות.