בעקבות נפילת הטיל האיראני בבית שמש פונו 35 פצועים לשתי יחידות הטראומה של בית החולים הדסה - 18 לעין כרם ו-17 להר הצופים. בין הפצועים אישה בהריון שטופלה במיון מיילדותי, וכן מספר ילדים.

מנכ"ל הדסה, פרופ' יורם וייס, אמר כי "צוותי הרפואה קלטו היום עשרות פצועים מהאסון הכבד בבית שמש ומעניקים להם את הטיפול המהיר והמסור ביותר. הדסה ערוכה לפעילות ולכל תרחיש ככל שתידרש, וצוותיה עוסקים בטיפול רפואי ונפשי גם יחד".

במקביל לקליטת פצועי האסון, ממשיכים שני בתי החולים של הדסה לטפל בחולים מאושפזים מסביב לשעון - מתוך מתחמים תת-קרקעיים ממוגנים המכילים מאות מיטות.

הפגיות הועברו אף הן למתחמים הממוגנים בזהירות ורגישות, ופועלות כסדרן. חדרי המיון וחדרי היולדות פתוחים ופועלים במלואם.

פרופ' וייס הוסיף כי לאחר היערכות מהירה אתמול ופתיחת המתחמים התת-קרקעיים, "שומרים על רצף טיפולי שהינו קריטי גם בשעות מורכבות אלה". בשני בתי החולים ממשיכים להכשיר מתחמים ממוגנים נוספים בהתאם לצרכי השעה.

מהשטח בהדסה הר הצופים תיאר ד"ר משה סימונס, מנהל בית החולים התת-קרקעי: "בית החולים פועל במלוא העוז, יש לנו צוותים מכל הדיסציפלינות. למרות שהתנאים פחות אידיאלים, הצוותים שמחים שהם במצב מוגן ומסוגלים לתת את הטיפול הטוב ביותר שהם יכולים לעשות. כל מי שמגיע - מקבל טיפול, כמו שאנחנו עושים באופן יומיומי".