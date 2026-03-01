בצל המצב הביטחוני ופיקוד העורף שביטל את הלימודים, בחרה עיריית בני ברק ללכת בכיוון אחר: במקום להשלים עם המקלט כמקום של חרדה ושממה, הפכה אותו למוקד של שמחה וחגיגה.

אמש הושק המיזם העירוני "המקלט השמח" - קריאה לאלפי ילדי העיר לקשט את המרחבים המוגנים, להתחפש ולקיים מסיבות פורים ממש בתוכם.

במסגרת התחרות, עשרת המקלטים המושקעים ביותר בכל רובע יזכו בפרסים. התושבים נקראים לתעד את המקלטים המקושטים ולשלוח את התיעודים לרכזי הרובע.

ראש העיר חנוך זייברט, שהורה להוציא את הרעיון לפועל במהירות, אמר: "ביטחון ילדינו הוא בראש סדר העדיפויות, אך אנו מחויבים גם לחוסנם הרגשי.

"היוזמה היפה שהעלה סגני, גדליה סילמן, הופכת את המקלט ממקום של חשש למקום של אור. קול הצהלה והשמחה של ילדי בני ברק הוא התשובה הטובה ביותר לכל מי שמנסה להשבית את שמחתנו."

מנכ"ל העירייה ישראל אירנשטיין הוסיף: "מבצע 'המקלט השמח' הוא עדות לדאגה העמוקה לרווחת התושב בכל רגע נתון. אנו מזמינים את כל התושבים להצטרף, לשלוח תיעודים ולהפוך את המקלט לחלל של שמחת פורים אמיתית."

בעירייה מעריכים כי אלפי ילדים ייקחו חלק בפעילות, שתגיע לשיאה בבחירת המקלטים המצטיינים וחלוקת הפרסים.