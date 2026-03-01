מפקד אוגדת איו"ש, תת-אלוף קובי הלר הגיע עם תחילתו של מבצע "שאגת הארי", למרכז ההפעלה של מועצת מטה בנימין וערך שיחת עדכון עם ראש המועצה ועם מנהלי המכלולים במרכז ההפעלה.

מפקד האוגדה התרשם מפעילות המועצה בחירום ועדכן את הנוכחים כי גויסו גדודי מילואים שיתגברו את הכוחות ביו"ש מתוכם מספר גדודים שיוצבו בבנימין, זאת בנוסף לחיילי ההגמ"ר שכבר נמצאים בשטח.

הלר הדגיש כי העיקרון העומד מאחורי תגבור הכוחות הוא העלאת הביטחון ביישובים וחיזוק ההרתעה זאת, לצד המיקוד של המבצע באיראן, צה"ל ערוך ומוכן גם בעורף.

מפקד האוגדה הוסיף ועדכן כי כוחות צה"ל מבצעים "כתר" בכלל הערים והכפרים הערבים במרחב.

ראש המועצה ישראל גנץ הודה להלר ואמר כי תושבי בנימין מגלים חוסן יוצא מן הכלל ומבקשים לחזק את ידי הנהגת המדינה והנהגת הצבא. "אנחנו מתפללים מכאן להצלחת הכוחות כל הדרך אל הניצחון על משטר הרשע האיראני ומחזקים את ידיהם של לוחמינו ושל הנהגת המדינה ברגעים ההיסטוריים והגורליים בהם אנו נמצאים".