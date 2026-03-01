הצהרת דובר צה"ל ביום השני למבצע שאגת הארי דובר צה"ל

דדובר צה"ל תת-אלוף אפי דפרין מסר הערב (ראשון) הצהרה לתקשורת.

"הושמדו מפקדות הלחימה האיראניות כשבתוכן חיילים של משטר הטרור האיראני". לדבריו, "בגל תקיפות רחב שנמשך בשעות האחרונות ומרגע שחיל האוויר השיג עליונות אווירית בשמי טהרן, צה"ל תקף עשרות מפקדות לחימה של המשטר, בהן מפקדות של משמרות המהפכה, מפקדות מודיעין, מפקדות של חיל האוויר של משמרות המהפכה ומפקדות ביטחון פנים".

הוא הדגיש כי "התקיפות כוונו למפקדות בהן אמ"ן זיהה פעילות של חיילי משטר הטרור האיראני האחראים לניהול המערכה ולתכנון מתווי טרור נגד מדינת ישראל ומדינות האזור. אחד ממתחמי החירום שהותקפו שימש את אגף המבצעים ואגף המודיעין השייכים למשטר הטרור האיראני, וממנו פעלו לניהול הלחימה ולבניית תמונת המצב המבצעית והמודיעינית".

הוא הוסיף כי "לאחר שבמכת הפתיחה חיסלנו את בכירי משטר הטרור האיראני, כעת אנחנו מפרקים באופן שיטתי את מערכי הליבה שלו ומעמיקים את הפגיעה במשטר".

הוא התייחס לאסון נפילת הטיל האיראני בבית שמש. "הפגיעה הישירה והקשה בבית שמש מהווה הוכחה שההגנה אינה הרמטית. תשעה אזרחים נהרגו. אנחנו מתחקרים את הפגיעה ובודקים כיצד היה ניתן להציל חיים", אמר דפרין.