הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית, הרב קלמן מאיר בר, פרסם מכתב הנחיות והוראות לימי הפורים, בצל מלחמת "שאגת הארי".

במכתבו עומד הרב על חובת השמחה וההודיה על הניסים, לצד אחריות מלאה לשמירה על חיי אדם והקפדה על כללי הביטחון.

בפתח דבריו כותב הרב כי, "זוכים אנו לחזות ברגעים היסטוריים, בהם מתגלה לעינינו גודל חסדיו של ה' יתברך. אויבינו שקמו עלינו לכלותנו נופלים בזה אחר זה, ומתקיים בהם הכתוב (תהילים לז,טז): "חַרְבָּם תָּבוֹא בְלִבָּם וְקַשְּׁתוֹתָם תִּשָּׁבַרְנָה". זוכים אנו לראות בעינינו ניסים ונפלאות כימים ההם בזמן הזה - "לְהוֹדִיעַ שֶׁכָּל קֹוֶיךָ לֹא יֵבֹשׁוּ וְלֹא יִכָּלְמוּ לָנֶצַח כָּל הַחוֹסִים בָּךְ". ו- "לַיְּהוּדִים הָיְתָה אוֹרָה וְשִׂמְחָה וְשָׂשֹׂן וִיקָר".

עוד מדגיש הרב כי, "לקראת ימי הפורים הבאים עלינו לטובה, חובתנו להרבות בשמחה ובהודיה על חסדי שמים, ולקיים את מצוות היום. יחד עם זאת, חובתנו לנהוג באחריות ולהקפיד על שמירת הנחיות פיקוד העורף, הנחיות אלו מצילות חיים וחובתנו לשומרם - "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם". השמחה איננה באה על חשבון הזהירות, וההקפדה על כללי הביטחון הינה חלק בלתי נפרד מעבודתנו בימים אלו".

במכתבו מפרט הרב את ההלכות הנוגעות לתענית אסתר בי"ג באדר, ומזכיר כי מתענים ביום זה זכר ליום בו נקהלו ישראל להילחם ולעמוד על נפשם. עוד הוא מורה להרבות בתפילה לשלום הלוחמים וכוחות הביטחון, ולהוסיף לאחר תפילת העמידה אמירת "אבינו מלכנו" וכן את פרקי התהילים כ', קכ"א, קכ"ג וקל'.

בנוגע לדיני הצום בעת מלחמה כותב הרב כי חיילים הנמצאים בפעילות מבצעית ייוועצו ברב היחידה באשר לחיובם בצום. אנשי כוחות הביטחון וההצלה הנצרכים לצורך תפקודם שלא לצום רשאים שלא לצום, ואילו מי שאינו נצרך לכך חייב בתענית.

ביחס לקריאת המגילה מדגיש הרב את החובה לקרוא בלילה ולשוב ולקרוא ביום, בציבור ובסמיכות למרחב מוגן. במקרה של אזעקה במהלך הקריאה, על הציבור לעבור בדממה למרחב המוגן, ואם ניתן להמשיך שם את הקריאה - יעשו כן, ואם לאו ישובו למקום הקריאה וימשיכו מהמקום שבו הופסקה.

עוד עוסק המכתב במצוות מתנות לאביונים ומשלוח מנות, וקורא להרבות בצדקה ולחזק את האחדות והאחווה בין חלקי העם. באשר לסעודת פורים מבהיר הרב כי יש לקיימה בשמחה ובהודיה, אך להימנע משתייה מופרזת העלולה לפגוע ביכולת לשמור על ההנחיות ולהיערך לשעת חירום.