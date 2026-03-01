חיל האוויר לא שיגר מיירט מסוג "חץ" לעבר הטיל הבליסטי שפגע במבנה בבית שמש וגרם למותם של תשעה בני אדם.

על פי גורמים בכירים המעורים בפרטים, הסבירות שמערכת "חץ" הייתה מצליחה ליירט את הטיל נחשבת גבוהה באופן משמעותי מזו של המערכת ששוגרה בפועל.

לדבריהם, למערכת "חץ" שיעור הצלחה גבוה במיוחד, והיא נחשבת לאחת ממערכות היירוט המתקדמות בעולם נגד איומים בליסטיים.

בשלב זה לא נמסרה תגובה רשמית מטעם צה"ל באשר לסיבות שבגינן לא הופעלה מערכת "חץ" במקרה זה.

גורמי ביטחון מדגישים כי החלטות יירוט מתקבלות בזמן אמת, בהתאם לנתוני האיום, מסלול הטיל והערכת המצב המבצעית.