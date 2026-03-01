פרשן חדשות 12 לענייני ערבים, אהוד יערי, מעריך כי איראן מתחילה לשנות כיוון כדי לסיים את המתקפה תוך כניעה לתנאי הסכם שתציב ארה"ב.

"אנחנו מתקרבים לנקודה שבה ישראל וארה"ב ביחד או כל אחת לחוד צריכות לשקול לומר לציבור באיראן: אנחנו שולטים בשמי טהרן. מי שיצא לרחוב וינסו לתקוף אותו - אנחנו מאבטחים מלמעלה", העריך יערי.

הוא הוסיף כי "דבריו של טראמפ, באים אחרי שהאיראנים ביצעו מהפך במדיניות שלהם. ההנהגה החדשה בראשות עלי לאריג'אני ועבאס עראקצ'י, מסבירים שאין יותר ניסיון להרחיב את המערכה לאזורית, אין איום לסגור את מיצרי הורמוז, אנחנו מפסיקים את התקיפות נגד מדינות ערביות- אחרי שסעודיה והאמירויות הבהירו שאם יימשכו התקיפות הם יצטרפו ללחימה עם חילות האוויר שלהם".

לדבריו "לריג'אני ועראקצ'י מוציאים פטור לחיזבאללה, חמאס והחות'ים מהצטרפות למלחמה. זה לא קרה בעבר. לצד זה הם מאותתים לארה"ב שהם מעוניינים לדבר. אחרי פחות מיומיים, אנחנו נמצאים בנקודה של פרשת דרכים, שבה האיראנים מתחילים לגמגם".