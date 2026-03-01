מנכ"ל מפלגת הציונות הדתית, יהודה ולד, פרסם היום (ראשון) פוסט בחשבון הפייסבוק שלו בו סיפר על רגע מכונן מימי המילואים בצפון הארץ לפני כשנה וחצי וכיצד הימים הנוכחיים מקבלים משנה תוקף וסגירת מעגל עם פתיחת מבצע "שאגת הארי".

"לפני שנה וחצי בערך היינו במילואים במטולה", מספר ולד על אותם ימים. "זה היה ברגעי המלחמה המורכבים, הצפון היה ברובו ריק מאזרחים והיינו תחת אש של חיזבאללה".

ולד מספר כי באחד הימים כשיצא חזרה לביתו, עבר לפני כן באנדרטת תל חי, שם מוצב האריה השואג לזכר שמונת ההרוגים בקרב תל חי בי"א באדר תר"פ, 1 במרץ 1920. "מצאתי את דגל ישראל קרוע בתחתית התורן. הנפתי אותו בחזרה עם תפילה שהאריה השואג ירים את ראשו ואת רוח העם" כתב בפוסט.

"מאז הספקנו להיכנס ללבנון להילחם ולהשמיד את חיזבאללה בכפרי המגע, מאז חזרו רוב תושבי הצפון הביתה, והשבת בי"א אדר, יום נפילת תל חי, האריה קם ושאג. חיסול חמינאי והשמדת רוב המטכ"ל האיראני, היוזמה והתעוזה של מדינת ישראל, הניצחון על הרוע - סגרו מעגל כשהדגל, ברוך ה', מונף אל על", סיכם.