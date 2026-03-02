הזירה הקשה בבית שמש כבאות והצלה

הותרו לפרסום שמותיהם של ארבעה מתשעת הנרצחים באסון נפילת הטיל האיראני בבית שמש - שרה אלימלך ובתה רונית אלימלך, אורן כ"ץ וגבריאל ברוך רווח בן ה-16 ז"ל.

האסון התרחש כשטיל איראני פגע פגיעה ישירה של טיל במקלט ציבורי בבית כנסת בעיר. מפקד מחוז ירושלים אבשלום פלד העריך כי חלק מההרוגים שהו במקלט ובפיקוד העורף בודקים אם הוא היה תקין. הרוגים אחרים שהו במבנים סמוכים בעת הפגיעה. צה"ל מסר כי בדיקה העלתה שההתרעה הופעלה כסדרה לפני הנפילה.

60 בני אדם נפצעו מפגיעת הטיל, שלושה מהם באורח קשה, בהם ילדה. חמישה נפצעו באורח בינוני, בהם שני ילדים, אחד מהם בן ארבע. היתר, חלקם ילדים, נפצעו באורח קל. מהמרכז הרפואי הדסה נמסר כי עם הפצועים נמנית אישה בהיריון. שירותי הכבאות וההצלה מסרו כי חילצו יותר מ-70 תושבים ששהו במקום.

מפקד פיקוד העורף שי קלפר מסר כי הפגיעה הישירה ככל הנראה חדרה את המיגון. מפקד מחוז ירושלים הסביר בזירה בבית שמש כי מקלטים וממ"דים לא הצליחו עד כה להחזיק מעמד כשנפגעו ישירות מנפילת טיל. עם זאת, הוא הבהיר כי המרחבים המוגנים מספקים הגנה מפני פגיעות שאינן ישירות ומפני שברי יירוט או רסיסים. מפכ"ל המשטרה הדגיש בזירה כי ממ"דים ומקלטים הם המקומות הבטוחים ביותר שאפשר לשהות בהם בעת ירי טילים.