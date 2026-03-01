הרמטכ"ל, אייל זמיר, קיים הערב (ראשון) הערכת מצב ואישור תוכניות להמשך המבצע יחד עם פורום המטה הכללי.

בדבריו סיכם את היממה הראשונה ללחימה והדגיש כי צה"ל פתח את המערכה בהפתעה ובעוצמה. "אנחנו פחות מ-48 שעות למערכה שאנחנו נמצאים בה, לפנינו צפויים עוד ימי מערכה רבים", אמר זמיר. "אנחנו נעשה הכל ונפעל כמיטב יכולותינו כדי לזרז את ההישגים, ואנחנו לא חוסכים במאמצים".

"אנחנו מסכמים יממה ראשונה של המבצע - פתחנו בהפתעה, בעוצמה רבה ועם הישגים מאוד משמעותיים שהשפיעו על התפתחות המערכה ותוצאותיה. כבר עכשיו אנחנו יכולים להגיד שההישגים שהשגנו בפתיחה ישפיעו על מצב הסיום שלנו", הוסיף.

הרמטכ"ל התייחס גם לאסון בבית שמש. "אנחנו אחרי אירוע מצער וקשה בבית שמש. ליבנו עם הנפגעים והנרצחים. צריך להגיד שגם ברגעים אלו האירוע עדיין מתנהל".

הוא הדגיש כי אחד היעדים המרכזיים של צה"ל הוא צמצום האיומים על העורף. "אנחנו פועלים מתחילת המערכה בעוצמה כשאחד מהיעדים העיקריים שלנו זה צמצום האיומים על העורף - צריך עכשיו אורך רוח".

זמיר ציין כי צה"ל פועל בשיתוף פעולה הדוק עם ארצות הברית. "אנחנו פועלים בשיתוף פעולה הדוק עם בת בריתנו, והתיאום מול צבא ארה"ב הדוק מאי פעם".