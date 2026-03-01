זירת נפילת הרקטה בירושלים הצלה ללא גבולות

אזעקות הופעלו הערב (ראשון) במספר אזורים ברחבי הארץ. בירושלים נפגעו חמישה בני אדם - אחד באורח בינוני.

פרמדיק מד"א חיים וואלעס וחובש רפואת חירום דניאל אליקים, סיפרו: "ראינו במקום רכב שנפגע מרסיסים ולצידו בור כתוצאה מנפילה. במקום היו מספר פצועים, בהם: גבר בן 46 בהכרה מלאה שסובל מפציעות בגופו.

הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו יציב. צוותי מד"א נוספים שהיו במקום מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבתי החולים מספר פצועים עם חבלות קלות בגופם".

זירת הנפילה בירושלים צילום: דוברות מד"א

מהמשטרה נמסר: "והתה פגיעה ישירה של פריט אמל"ח באחד הכבישים המרכזיים בעיר ירושלים. כתוצאה מהפגיעה נגרם נזק לתשתית ולרכבים במקום. מהזירה פונו 6 פצועים בדרגות פציעה שונות".

בשירותי הכבאות עדכנו "לוחמי האש במחוז ירושלים פועלים בשעה זו בזירת נפילה על ציר תנועה בשטח פתוח בגזרת ירושלים. צוותי הכיבוי וההצלה מבצעים סריקות נרחבות בזירה ופועלים לזיכוי המקום ממוקדי סיכון".

זירת נפילת טיל במרכז דוברות כבאות והצלה

במרכז נפגע אדם באורח קל כתוצאה מנפילת טיל. משירותי הכבאות נמסר: "לוחמי האש פועלים בשעה זו בזירת נפילת טיל במבנה מסחרי בגזרת המחוז. צוותי הכיבוי וההצלה מרכזים מאמץ בביצוע סריקות יסודיות במבנה תחת חשש כבד להימצאות לכודים, ובמקביל פועלים לכיבוי מוקדי האש.

עקב העשן הרב המיתמר מהזירה, דיירי הבניינים הסמוכים הונחו להסתגר בבתיהם עד לסיום פעולות הכיבוי. נכון לעכשיו, פונה מהזירה פצוע אחד במצב קל והועבר לידי גורמי הרפואה".

צילום: יואב דודקביץ, TPS

