בית המשפט העליון דן היום (ראשון) בבקשת בזיון בית משפט שהגישה התנועה לאיכות השלטון בנושא גיוס תלמידי הישיבות.

חמשת השופטים, בראשות המשנה לנשיא השופט נעם סולברג, מתחו ביקורת חריפה על הממשלה וקבעו כי הודעת העדכון שהגישה "אינה מניחה את הדעת".

השופטים תקפו את העובדה שהמדינה טרם הציגה תשתית עובדתית ומשפטית לצעדי אכיפה כלכליים-אזרחיים, וציינו כי בנושא האכיפה הפלילית "העיקר חסר מן הספר".

את הביקורת הנוקבת שמרו השופטים להתנהלות המשטרה בנושא, שהוגדרה כ"מטרידה עד מאוד".

התנועה לאיכות השלטון ראתה בדיון ניצחון ומסרה בתגובה: "הקביעות החדות של בית המשפט משקפות בדיוק את מה שאנו טוענים - הממשלה מפרה באופן שיטתי את הפסיקה ומתחמקת מחובת האכיפה".

עיתוי הדיון עורר תגובות חריפות בעולם החרדי. רבים תהו כיצד מוצאת המערכת המשפטית לנכון לעסוק בדרישות לאכיפה פלילית וכלכלית, בשעה שכל שרי הממשלה ומפקדי הצבא שקועים בניהול לחימה רב-זירתית.

המבקרים טענו כי העיסוק בסוגיה חברתית נפיצה דווקא בשיא מבצע קיומי מחליש את החוסן הלאומי ומאותת לאויב על קיומו של שסע פנימי - ובמשתמע, מעניק לו רוח גבית.