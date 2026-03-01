ראש עיריית אשדוד ד"ר יחיאל לסרי פרסם הערב (ראשון) עדכון לתושבים בסיום הערכת מצב, ובו הנחיות ברורות לקראת פורים: קריאת המגילה תתקיים השנה בבתים פרטיים בלבד - ואין לפתוח בתי כנסת כלל.

"מדובר בפיקוח נפש", הדגיש לסרי. "השנה נצא ידי חובת קריאת המגילה בבתים הפרטיים, כל משפחה בביתה. ובעזרת השם עוד נשוב לחגיגות ברוב עם".

לסרי פתח את דבריו בהבעת תנחומים למשפחות ההרוגים באסון בית שמש ואיחל החלמה לפצועים, וציין כי האירוע עדיין מתוחקר לצורך הפקת לקחים.

הוא ציין כי היום נאלצו כוחות העירייה לפזר התקהלויות של בני נוער בפארקים ובאזור גן העיר. "אני מבקש בכל לשון של בקשה להנחות את הילדים והנוער להימנע מהתקהלות. יש בכך סכנת חיים ממשית בעת נפילת טיל".