נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הערב (ראשון) כי המתקפה נגד איראן צפויה להימשך לאורך של עד ארבעה שבועות.

הוא הזכיר את חיסול המנהיג העליון, עלי חמינאי, וציין כי "לאיש הנוראי הזה היה דם על הידיים והוא היה אחראי למותם של אלפי אנשים ברחבי העולם".

טראמפ טען כי רבים מאנשי הצבא באיראן מבקשים חסינות. "רבים מאנשי הצבא באיראן רוצים חסינות. הם מתקשרים אלינו באלפים".

"נמשיך במבצע עד להשגת כל המטרות. יש לנו מטרות חזקות מאוד. הם היו יכולים לעשות משהו לפני שבועיים - אבל הם לא עשו את זה", הוסיף.

הנשיא הדגיש כי המשטר האיראני המחזיק בטילים ארוכי טווח ובנשק גרעיני מהווה איום חמור. "המשטר חמוש בטילים ארוכי טווח ונשק גרעיני יהיה איום חמור לכל אמריקני. לא נאפשר למשטר הזה לסחוט את העולם".

טראמפ ציין כי "הנחישות שלנו ושל ישראל לא הייתה גדולה יותר מעולם", והוסיף: "יש לנו את הצבא החזק ביותר שהעולם ראה מאז ומעולם".

בסיום דבריו קרא טראמפ לאזרחי איראן לפעול. "אני קורא לכל הפטריוטים האיראנים שרוצים חופש להיות אמיצים ולנצל את הרגע ולקחת את המדינה שלהם בחזרה. אמריקה איתכם. אני הבטחתי לכם משהו וקיימתי. ההמשך תלוי בכם - אבל אנחנו נהיה שם כדי לעזור".

הוא פנה גם למשמרות המהפכה ולמשטרה האיראנית: "הניחו את נשקכם וקבלו חסינות - או היו מוכנים למות".