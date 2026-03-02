צה"ל החל לתקוף הלילה (שני) מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה ברחבי לבנון. זאת לאחר שהארגון שיגר רקטות לעבר שטח ישראל.

מדובר צה"ל נמסר כי "צה"ל תוקף כעת בעוצמה מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה ברחבי לבנון, בתגובה לשיגורים ששוגרו לעבר מדינת ישראל".

עוד נמסר כי "ארגון הטרור חיזבאללה הפועל בחסות משטר הטרור האיראני, פתח באש נגד מדינת ישראל ואזרחיה. צה"ל יפעל נגד ההחלטה של ארגון הטרור חיזבאללה להצטרף למערכה, ולא יאפשר לארגון להוות איום על מדינת ישראל ולפגוע בתושבי הצפון".

"ארגון הטרור חיזבאללה מחריב את מדינת לבנון, האחריות להסלמה מוטלת עליו וצה"ל יגיב בעוצמה לפגיעה זו. כוחות צה"ל נערכו לתרחיש זה כחלק מנוהל הקרב הסדור במסגרת מבצע 'שאגת הארי' וערוכים לתרחיש רב זירתי ולהתמודדות עם כל איום על מדינת ישראל", נכתב בהודעת דובר צה"ל.

בהמשך נמסר מדובר צה"ל כי הותקפו מחבלים בכירים מחיזבאללה במרחב ביירות ומחבל מרכזי של הארגון בדרום לבנון.

דוברת צה"ל בשפה הערבית, סא"ל אלה ואויה, פרסמה אזהרת פינוי ל-53 כפרים בדרום לבנון.

"פעילות חיזבאללה מאלצת את צה"ל לפעול כנגדו, צה"ל אינו מעוניין לפגוע בכם", אמרה בסרטון שפרסמה ברשתות החברתיות והוסיפה: "למען ביטחונכם, עליכם לפנות את בתיכם מיד ולהתרחק מהכפרים למרחק של לפחות 1,000 מטרים אל שטחים פתוחים. כל מי שנמצא בסמוך לפעילי חיזבאללה, למתקניו ולאמצעי הלחימה שלו - מסכן את חייו".

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים הערכת מצב עם פורום המטה הכללי בהמשך לירי מלבנון. הרמטכ"ל אישר את התכנית ההתקפית להמשך והנחה על היערכות הגנתית חזקה לצד היערכות התקפית מתמשכת.

הרמטכ"ל אמר בהערכת המצב: "חיזבאללה פתח הלילה במערכה מול ישראל, האחריות להסלמה הזו מוטלת עליו. בנוהל הקרב ביציאתנו למבצע 'שאגת הארי' נערכנו לתרחיש רב-זירתי ולמערכה התקפית מול חיזבאללה. כל אויב שיאיים על ביטחונינו ישלם מחיר כבד - לא נאפשר פגיעה בתושבי מדינת ישראל וגבול הצפון".

בלבנון דווח על תקיפות של חיל האוויר בביירות ועל פיצוצים שנשמעו בדאחייה.

מוקדם יותר, סמוך לשעה 01:00, הופעלו ללא התרעה מוקדמת אזעקות בחיפה וסביבתה, וכן ביישובים הסמוכים לקו העימות בצפון.

מדובר צה"ל נמסר כי ההתרעות הופעלו בעקבות שיגורים מלבנון.

שלוש רקטות נורו לעבר ישראל, אחת מהן יורטה ושתיים נפלו בשטחים פתוחים. ממד"א נמסר כי לא אותרו נפגעים.

יירוט הרקטות נעשה בפעם הראשונה באמצעות מערכת הלייזר "אור איתן".

בחיזבאללה קיבלו אחריות לירי כטב"מים ורקטות לעבר שטח ישראל בעקבות חיסול המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, ובתגובה לתקיפות הישראליות. בארגון טענו כי ירו לעבר אתר צבאי מדרום לחיפה.

מדובר בפעם הראשונה שארגון הטרור חיזבאללה יורה לעבר ישראל מאז כניסת הפסקת האש לתוקף בנובמבר 2024.

גורמי ביטחון אמרו לאחר הירי מלבנון כי "חיזבאללה הוא שביצע את השיגורים - תגיע תגובה קשה במיוחד".

בשבוע שעבר אמר גורם בחיזבאללה ששוחח עם סוכנות הידיעות הצרפתית כי ארגון הטרור הלבנוני לא יתערב במקרה של "תקיפה מוגבלת" מצד ארצות הברית נגד איראן.

עם זאת, לדבריו, מתקפה נגד חמינאי תהיה "קו אדום".