לכבוד ימי הפורים: תלמידי וצוות ישיבת בני עקיבא גבעת שמואל התכנסו לשירת המונים משותפת, בהשתתפות צביקה מור, אביו של שורד השבי איתן מור.

במהלך המעמד שרו המשתתפים תפילות ושירים, ובהם "השיבנו ה' אליך ונשובה", "תרננה שפתי" ו"הננו". על ההפקה בפועל והניצוח הופקד דניאל יהודה. העיבוד, ההפקה המוזיקלית, הצילום והעריכה בוצעו על ידי אביהו יצחק קפש, כאשר שמיניסטים מחזור כ"ו לקחו חלק בהקלטת כלי נגינה ובעיבוי הקלטת המקהלה.

השירה בוצעה על ידי תלמידי וצוות הישיבה. תודות מיוחדות נמסרו לרב פרץ איינהורן, לצביקה מור, לקלידן בהתוועדות איתי סנדיק על הסיוע, וכן לצוות חדר המוזיקה בישיבה בהובלת המורה קובי.

"לקראת הארת ימי הפורים- התאספנו יחד, תלמידי הישיבה והצוות החינוכי, בשירה ובתפילה לריבונו של עולם", סיפרו בישיבה.