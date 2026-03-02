המשטרה פתחה בחקירה לבירור החשד כי משתמש באתר ההימורים "פולימרקט" גרף מיליוני שקלים לאחר שהימר בדיוק מפליא על תאריכי תקיפות רגישות של צה"ל.

המשתמש, כך על פי דיווח של עמית סגל, המכונה magamyman, הציג דפוס פעולה שמעלה שאלות קשות בקרב גורמי המודיעין.

ביום שבת בשעה 7:33 בבוקר, זמן קצר לפני שהמבצע הפך גלוי, המהמר הגדיל משמעותית את סכום ההימור שלו על תקיפה באותו היום. בשעה 8:11 הוא כבר גרף רווח של כ-200,000 דולר.

בנוסף, המשתמש הימר במדויק על תאריך התקיפה באיראן במבצע "ימי תשובה". הוא אף הגדיל לעשות והימר נגד תקיפה בכל שאר הימים שקדמו לה, מה שמעיד על ביטחון מוחלט בתאריך היעד.

המהמר ידע לחזות בדיוק רב גם את המהלכים הישראליים עם קריסת משטר אסד.

לאחר מספר זכיות גדולות, המשתמש שינה את שמו במערכת, ככל הנראה כדי להימנע ממעקב.

הפרט המטריד ביותר בדיווח הוא העובדה שגורם בתוך חיל האוויר זיהה את הפרצה כבר לפני שבועות, אך "כל הפניות למערכת הביטחון בשבועות האחרונים לא נענו", חשף סגל.

"מאידך", הוסיף, "אולי מדובר באדם עם המון כסף פנוי לבזבז על הימורים ועם מזל יוצא דופן או כישורי קריאה בקפה".