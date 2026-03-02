אל על הודיעה הבוקר (שני) על תחילת ההיערכות למבצע חילוץ להשבת ישראלים ארצה, שיחל מיד עם פתיחת נמל התעופה בן גוריון לפעילות.

בשלב הראשון נערכת החברה להפעיל טיסות חילוץ מיעדיה המרכזיים בארצות הברית - ניו יורק, מיאמי ולוס אנג'לס; מהמזרח - בנגקוק ופוקט; ומאירופה - לרנקה, אתונה, רומא, מילאנו, פריז, בודפשט, טביליסי, סופיה, ורשה, בוקרשט, מדריד, לונדון, ברצלונה, ז'נבה, אמסטרדם, מינכן וציריך.

טיסות החילוץ עבור לקוחות אל על וסאן דור שטיסתם בוטלה יופעלו ללא תוספת עלות, וייפתחו למכירה לקהל הרחב רק לאחר חילוצם של כלל לקוחות החברות.

בנוסף, החברה בוחנת אפשרות להפעיל טיסות במטוסי חברת KlasJet מיעדים קרובים באירופה לטאבה או לעקבה, בכפוף לאישורי המדינה וגופי הביטחון. טיסות אלה, אם יאושרו, יינתנו ללא עלות נוספת ללקוחות אל על וסאן דור המעוניינים בכך.

באל על ציינו כי הלקוחות מתעדכנים באופן יזום על השינויים וההתפתחויות, וכי עדכונים שוטפים מתפרסמים באתר החברה וברשתות החברתיות.