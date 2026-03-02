לקראת חג הפורים, בישיבת הבקעה הוחלט להוציא עיבוד חדש לניגון ישן של חסידות קרלין. את ההחלטה הוביל ראש הישיבה, הרב נחמיה רענן, במטרה להרבות שמחה ולעודד את השומעים בתקופה מאתגרת.

הרב רענן אמר לערוץ 7: "החלטנו להוציא לקראת פורים עיבוד חדש לניגון ישן של חסידות קרלין. מדובר בניגון שמח במיוחד שישמח את השומעים ויעודד אותם בימים מאתגרים ומתוך הודאה לריבונו של עולם על הניסים והישועות".

עוד הוסיף כי בישיבה נהוג לשיר את הניגון בעת הוצאת ספר תורה. "בישיבה אנחנו שרים את הניגון בהוצאת ספר תורה מה שמעניק למעמד הרבה אנרגיות של שמחה ורוממות".

הרב רענן חתם בדברים, "בתפילה להמשך ניסים ונפלאות כשם שנעשו לאבותינו בימים ההם בזמן הזה".

המילים והלחן מבוססים כאמור על ניגון חסידות קרלין. ההפקה המוזיקלית בוצעה על ידי יגאל שטטנר, בתופים אבישי ישר, בקלרינט ידידיה קליין, והמיקס והמאסטרינג נערכו על ידי אורי כהן. ההפצה הדיגיטלית בוצעה על ידי אש קודש ונגרובר.