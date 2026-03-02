בתענית אסתר פרסם ראש ישיבת פוניבז', הרב ברוך דב פוברסקי, מכתב מיוחד לאלפי תלמידיו לקראת פורים - ובו קריאה חריגה: בשנה זו, על רקע המצב הביטחוני, יש להימנע משתייה ושכרות.

הרב פוברסקי, שישיבתו נוהגת מדי שנה לקיים סדר לימוד ממושך בליל פורים - מחזה שתיאר כ"מרהיב" ו"קידוש שם שמים נשגב" - כתב כי השנה המציאות מחייבת זהירות יתרה.

"לדאבוננו נמצאים אנו בתוך ערפל וחרדה, ואין איתנו יודע מה ילד יום, ועל כן מוטל עלינו להתחזק ביתר שאת - ובמיוחד להיזהר מדברים המאבדים את שיקול הדעת ולהימנע משכרות, כי הזהירות בימים אלו נצרכת ביותר", כתב.

במכתב עסק הרב פוברסקי גם במשמעות הרוחנית של פורים, וקשר אותה במפורש לשעה הנוכחית: "עלינו לנצל ימים אלו להתחזק בתפילה ותחנונים לפני הקב"ה, ובזכות זה נזכה לתשועת עולמים והקב"ה יעשה עמנו נסים כמו שעשה לאבותינו".

המכתב מצטרף לשורה של הודעות שפרסמו גדולי הרבנים בימים האחרונים, הקוראות לציבור החרדי לנהוג בפורים זה באיפוק ובזהירות לנוכח המלחמה המתמשכת.