ארגון רבני צהר פרסם הבוקר (שני) מסמך הנחיות הלכתיות לקראת חג הפורים, במטרה לאפשר את קיום מצוות היום תוך שמירה מלאה על חיי אדם ובהתאם להנחיות פיקוד העורף.

בפתח המסמך, שחובר על ידי יו"ר הארגון ורב העיר שוהם, הרב דוד סתיו, נכתב כי אף שימי הפורים נקבעו כיום של שמחה ופרסום הנס, חובת שמירת החיים קודמת לכל. בהתאם לכך נקבע כי יש לראות בהנחיות פיקוד העורף בגדר ספק פיקוח נפש, ופיקוח נפש דוחה את כל מצוות התורה.

באשר לקריאת המגילה, ההנחיה היא לקיים קריאה במניין במקום בטוח המאפשר הגעה למרחב מוגן בפרק הזמן הנדרש.

כאשר אין אפשרות למניין בטוח, ניתן לקרוא ביחיד מתוך מגילת קלף כשרה, גם ללא טעמי המקרא, ובמקרה כזה אין לברך לאחר הקריאה את ברכת "הרב את ריבנו".

עוד צוין כי בשעת הדחק, כאשר אין מניין בטוח ואין מגילת קלף כשרה, ניתן לשמוע קריאת מגילה באמצעים מקוונים בשידור חי ולסמוך על הדעות המקילות במצב חירום.

בנוגע למשלוח מנות ומתנות לאביונים נקבע כי אין לצאת מהבית בניגוד להנחיות הביטחון, וניתן להסתפק במשלוח לשכנים קרובים. מתנות לאביונים ניתן להעביר גם באמצעות העברה בנקאית, גם אם אינה מבוצעת פיזית ביום החג.

הרב סתיו מסר: "פורים מלמד אותנו שכאשר המציאות נראית מאיימת וחסרת ודאות, דווקא אז מתגלה יד ההשגחה שפועלת מאחורי הקלעים. גם בצל המלחמה אנחנו מחויבים לשמוח, להתחזק ולהוסיף אור - אך מתוך אחריות מלאה לחיי אדם. הקפדה על הוראות פיקוד העורף איננה רק חובה אזרחית, אלא חלק מקיום רצון התורה ששמה את שמירת החיים מעל הכול. נזכה בעזרת השם לחגוג את ימי הפורים באמונה, באחדות ובביטחון, ומתוך תפילה לישועה שלמה לעם ישראל".