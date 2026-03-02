עיריית ירושלים השיקה מערכת התרעה ייחודית המיועדת לאלפי תושבים המחזיקים בטלפונים כשרים - ואינם חשופים לאפליקציות ולהתרעות הדיגיטליות הרגילות.

המערכת, שהוקמה ביוזמת ראש העיר משה ליאון, מחייגת אוטומטית למנויים הרשומים ומעבירה שתי סוגי הודעות קוליות: התרעה מוקדמת עוד לפני שהאזעקה נשמעת ברחוב, והודעת יציאה בסיום האירוע.

יתרון מרכזי של המערכת הוא הפילוח הגיאוגרפי - התרעות ממוקדות לפי שכונות, ולא הודעה כללית לכל העיר. המערכת מותאמת הלכתית לפעול גם בשבתות ובחגים.

ראש העיר ליאון אמר: "חשוב להבטיח שגם מי שבוחר באורח חיים ללא סמארטפון יקבל את ההתרעה המוקדמת ביותר כדי להגיע למרחב מוגן בבטחה".

לאחר אסון בית שמש, שבו נהרגו תושבים חרף הקפדה על ההנחיות, חידד ליאון כי שהייה בממ"ד היא "מצילת חיים והשתדלות המוטלת על כל אחד."

במוצאי שבת קיים ליאון תדרוך מקיף לרבני העיר בהשתתפות מפקד מחוז ירושלים בפיקוד העורף. בתדרוך עודכנו הרבנים על המצב הביטחוני וחודדו ההנחיות לקהלים.