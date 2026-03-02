דובר צה"ל, תא"ל אפי דפרין, מסר הבוקר (שני) הצהרה לתקשורת ברקע הלחימה מול איראן והצטרפות חיזבאללה למערכה.

לדבריו, חיל האוויר תוקף במקביל בזירות לבנון ואיראן, והמסר, כך אמר, מופנה לכל מי שפועל נגד אזרחי ישראל.

דפרין אמר, "גם ברגעים אלו מאות כלי טיס של חיל האוויר תוקפים במקביל בלבנון ובאיראן. מי שפועל נגד אזרחי ישראל ישלם על כך בחייו".

בהצהרה התייחס דובר צה"ל גם לשיגורים הלילה לעבר ישראל מלבנון, והבהיר כי ארגון הטרור חיזבאללה ישלם עליהם מחיר כבד.

דפרין לא שלל אפשרות של תמרון קרקעי בלבנון ואמר, "אנחנו ערוכים בהגנה ובהתקפה, כל האפשריות על השולחן".