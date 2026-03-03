בניית בית יהודי בנישואין שניים היא מעשה של גבורה ואמונה, אך מי שמלווה את התהליך יודעת שפעמים רבות נדרש ליווי מקצועי באתגר זה.

במכללת "צמאה נפשי" זיהו את החוסר והשיקו את ההכשרה הראשונה מסוגה בארץ לליווי נשים בנישואים שניים - מקצוע חדש המשלב שליחות עמוקה עם מומחיות חסרת פשרות.

למה הכלים הרגילים לא מספיקים?

כאשר כלה ניצבת לקראת נישואיה השניים, היא לא מגיעה כ"דף חלק". היא נושאת איתה סיפור חיים, לעיתים ילדים ממשפחות קודמות, ופחדים שדורשים מענה רגשי, רוחני והלכתי מדויק.

"הביקוש למלוות מומחיות בתחום הזה בשיא", מסבירים במכללה, "נשים מחפשות כתובת מקצועית שמבינה את הדינמיקה הייחודית של משפחות משולבות ושיקום האמון".

נבחרת המרצות והסילבוס הייחודי

הקורס, שייצא לדרך ב-י"ב באייר ביד בנימין, מציע 9 מפגשים מעמיקים המשלבים כלים מקצועיים ופרקטיים, יחד עם תורת הנפש ועומק החסידות. נבחרת המרצות כוללת מרצות מובילות מהמגזר:

יקירה כהן - מנחת הקורס.

הרבנית נעמה מנוסי

ד"ר דפנה טלקר

מיה אוחנה מורנו

דוד וגתית גבאי

במהלך הלימודים יחשפו המשתתפות לאתגרי זוגיות פרק ב' על צדדיה השונים ויוכשרו לתת הדרכה ומענה בנושאים קריטיים כמו ניהול דינמיקה משפחתית מורכבת, התמודדות עם ניכור הורי, פערים כלכליים בין משפחות, וההבדלים המהותיים בין ליווי על רקע גירושין לליווי על רקע אלמנות. בסיום הקורס תוענק תעודה יוקרתית מטעם מכללת "צמאה נפשי".

ההכשרה מיועדת לנשות טיפול, רבניות, שדכניות ומדריכות כלות ותיקות שרוצות להעניק מענה רגיש ומקצועי. ההכשרה גם מייצרת אפיק תעסוקתי חדש ומבוקש, כיוון שכיום אין מענה בנושא.

המחזור הקרוב יוצא לדרך ב-29.4 (יום רביעי) ביד בנימין (ליד גדרה, מחלף שורק בכביש 6). הטבה מיוחדת מחכה לנרשמות בהרשמה מוקדמת!

