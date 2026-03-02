ארגון רבני צהר הודיע כי לאור המצב הביטחוני והנחיות פיקוד העורף, מבוטלים מאות מוקדי קריאת המגילה שתוכננו ברחבי הארץ במסגרת מיזם "מגילה בקהילה".

כחלופה, ומתוך רצון לסייע לציבור להשתתף במצוות היום גם במציאות הנוכחית, יקיים ארגון רבני צהר קריאות מרכזיות מקוונת - אחת בליל פורים ואחת למחרת - עבור אלה שאין באפשרותם לקיים את המצווה באחת משתי הדרכים המקובלות. הקריאה תועבר בשידור וידאו חי בחשבונות צהר ברשתות החברתיות.

קריאת המגילה תיערך בשעה 18:00 בחמ"ל המועצה המקומית שוהם, בהשתתפות יו"ר ארגון רבני צהר ורב העיר הרב דוד סתיו, ותחת הנחיות פיקוד העורף.

הרב סתיו, פרסם קובץ הנחיות הלכתיות לחג פורים בצל המלחמה, בו פירט בין היתר על קריאת המגילה וסדר העדיפויות ההלכתי בעת הזו. "לכתחילה, יש לקיים קריאת מגילה במניין במקום בטוח, שבו ניתן להגיע למרחב מוגן בפרק הזמן הנדרש ובהתאם מלא להנחיות פיקוד העורף. כאשר אין אפשרות למניין בטוח, ניתן לקרוא את המגילה ביחידות מתוך מגילת קלף כשרה. ניתן לקרוא גם ללא טעמי המקרא, ובלבד שהקריאה תהיה מדויקת וברורה. במקרה כזה אין מברכים לאחר הקריאה את ברכת "הרב את ריבנו".

רק כאשר אין אפשרות להשתתף במניין בטוח וגם אין בידו של האדם מגילת קלף כשרה לקריאה עצמאית, ניתן לשמוע קריאת מגילה באמצעים מקוונים לאור מצב החירום, ובלבד שיהיה זה בשידור חי וישיר ולא מאוחר יותר", כתב הרב סתיו.