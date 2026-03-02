המוזיקאי והמתופף מאיר ישראל, מהבולטים במוזיקה הישראלית, נפטר היום (שני) בגיל 73. משפחתו מסרה כי הוא הלך לעולמו לאחר שנאבק באחרונה במחלת הסרטן.

הוא הותיר אחריו בת זוג ושלוש בנות מאשתו הראשונה המנוחה, ריקי ז"ל - שירלי, ויקי והילי ועשרה נכדים.

ב-1974 הצטרף ללהקת תמוז והפך לאחד מהנגנים הפופולרים והמבוקשים. לאורך השנים ישתף פעולה עם שורה ארוכה של מוזיקאים ובהם אריק איינשטיין, שלום חנוך, שלמה ארצי, מיקי גבריאלוב, דויד ברוזה, יוני רכטר, דני ליטני, חנן יובל, שלמה יידוב, אסתר ואפרים שמיר, אושיק לוי, גידי גוב, יצחק קפלטר, שמוליק קראוס ועוד רבים.

במשך עשרות שנים היה חלק בלתי נפרד מלהקתו של שלמה ארצי ולימד דורות של מתופפים.

שלמה ארצי נפרד וכתב: "בצער אין סופי ובכאב עצום, מאיר אהובנו הלך לעולמו. מאיר ישראל שלנו, שהיה איתנו בכל ההופעות ב-41 השנים האחרונות נפרד מאיתנו בשלווה אחרי מאבק קצר במחלה קשה. אנחנו אוהבים אותך מאיר וכואבים".

"עצוב שהלך מאיתנו חבר טוב, מתופף, שיצא לנו לעבוד יחד בהרבה מופעים ובמפגשים", ספד לו מיקי גבריאלוב. "את התופים הראשונים שלו אני בחרתי לו, יחד איתו; תופים בצבע אדום שנקנו בחנות 'קובלסקי' בכיכר המושבות תל אביב. גרנו בשכנות בשכונת שפירא והיינו שורצים יחד אצלו בבית ועושים חזרות בשביל הכיף".