עבור רבים, חג פורים הוא תזכורת כואבת לבדידות. בכל שנה, עמותת "קול רנה" דואגת שאיש לא ירגיש שקוף בחג. התוכנית השנה הייתה גדולה מתמיד: קרוב ל-50 מוקדים של סעודות פורים חברתיות בכל רחבי הארץ, בהם משפחות, בודדים וקשישים חוגגים יחד סביב שולחנות עמוסי כל טוב.

אלא שהמציאות הביטחונית והמתיחות מול איראן אילצו את העמותה לחשב מסלול מחדש. כדי לשמור על ביטחון המשתתפים ולעמוד בהנחיות פיקוד העורף, המיזם עבר שינוי מרגש: אם האנשים לא יכולים להגיע לסעודה - הסעודה תגיע אליהם.

במקום המוקדים הקהילתיים, הקימה העמותה מערך לוגיסטי מהיר של מאות מתנדבים בפריסה ארצית. המטרה: שינוע של מארזי "סעודת פורים" עשירים ומכובדים ישירות לבתי המשתתפים, לקשישים ולמשפחות שזקוקות לכך.

המארז, כמו הסעודות עצמן שתוכננו, הוא לא רק אוכל, הוא מסר של שייכות ושל קרבה.

"ארבעים שנה לא הרגשתי מה זה סעודת פורים שמחה," סיפר בשנה שעברה אדם מבוגר באחד המוקדים. "מה אנחנו צריכים בחיים? רק אהבה ותחושת שייכות".

השנה, בצל המלחמה, המילים הללו מהדהדות חזק יותר. המלחמה והמתיחות מגבירות את תחושת הניתוק, והמשימה של "קול רנה" היא לוודא שהמארז בפתח הדלת יהיה ה"חיבוק" שאומר: אנחנו איתכם, אתם חלק מאיתנו.

לצד סעודות החג, חילקה בימים האחרונים העמותה מאות משלוחי מנות מושקעים הכוללים תכשיט מעוצב, בשיתוף המעצבת לירון, כאות הוקרה לנשים שבעליהן בחזית כבר חודשים ארוכים.

בנוסף, רשת חנויות היד-שנייה "הסיבוב השני" ממשיכה לספק תחפושות לכל ילד, כדי ששמחת החג לא תפגע גם אצל הילדים.

מנכ''ל עמותת 'קול רנה' מתניה שנרב: "הבנו שאסור לנו לעצור. דווקא עכשיו, כשהמתח בשיאו, החסד הוא העוגן שלנו. אנחנו מזמינים אתכם להיות השותפים שלנו במצוות 'מתנות לאביונים' בו ביום, ולהבטיח שגם בפורים הזה האור יגיע לכל בית".

