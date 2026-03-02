על הסיבות שהובילו את חיזבאללה להיכנס למערכה שעשויה לגבות ממנו מחיר יקר ביותר, שוחחנו עם אל"מ במיל' מופיד מרעי, מומחה לביטחון ולגבולנו הצפוני. בעבר מפקד חטיבת החרמון, ראש המועצה המקומית חורפיש וח"כ במפלגת כחול לבן וכיום יו"ר דירקטוריון תל חי הנדסאים.

"ההיגיון שלהם נובע מההיגיון האיראני שנובע מפנטאליזם איסלאמי-שיעי שרוצה לשלוט בעולם", אומר מרעי ומוסיף: "ישראל וארה"ב פותחים במתקפה על איראן במהלך מבצעי מדהים בהיבט המבצעי, וחיזבאללה, שמומן על ידי איראן, אחרי מלחמת 12 הימים, רואה את עצמו מחויב בראש ובראשונה לאיראן ולא איכפת לו מלבנון".

מרעי מזכיר כי אותו היגיון שמוביל את חיזבאללה למערכה הוא זה שהוביל את איראן למערכה, כאשר במהלך כל ימי המו"מ עם ארה"ב קירב טראמפ כוחות ואסף מודיעין לקראת תקיפה, אך כל זאת לא הוביל את האיראנים להחלטת כניעה או נכונות להסכם. העקשנות הזו היא שהובילה את טראמפ ונתניהו לתקוף, "כך גם חיזבאללה שרואה את עצמו חלק מהמערכה הזו".

להערכתו של מרעי ההיגיון של מנהיגי חיזבאללה הוא שנכון לארגון להיכנס ללחימה עם ישראל, לספוג את מחירה של המלחמה ולהציג את עצמם בפני האיראנים כמי שחטפו למענם ובשם כך לדרוש עוד תקציבים. כל זאת גם על חשבון לבנון.

על התגובות הלבנוניות לצעדי חיזבאללה מציין מרעי כי ניתן לראות בכלי התקשורת הלבנוניים תגובות ברורות נגד חיזבאללה ונגד גרירתה של לבנון למערכה, בעוד מדובר במדינה שטרם התאוששה מהמלחמה האחרונה, כפריה בגבול ישראל עדיין הרוסים וכבר כעת מתפרסמת קריאה לכפרים להתפנות שוב.

תגובות אלה, הוא אומר, הן עליית מדרגה באמירות נגד חיזבאללה. אם עד כה היו אמירות מנומסות, כהגדרתו, כלפי הארגון, הרי שהיום הביקורת נאמרת בריש גליה גם בתקשורת וגם ברשתות החברתיות, כאשר לאמירות אלה חוברים גם משפיענים רבים.

מרעי אינו מנסה לנחש לאן העימות יוביל, אך הוא סבור שמי שצריך לקבל את ההחלטה לפעולה הם נשיא לבנון וממשלתו שעליהם, אומר מרעי, להתחיל לפעול ולהפסיק להסתפק במילים נגד הארגון. בהיבט הישראלי מזכיר מרעי כי בישובי הצפון אין התראה מירי החיזבאללה בשל המרחק הקצר. במציאות שכזו "אסור להרפות מהחזית הלבנונית שחייבת טיפול". להערכתו אכן אין כוונה ישראלית להרפות מגזרה זו, גם אם הדבר יחייב חיסול מנהיגי חיזבאללה ומבצע דומה למבצע הביפרים. "הצבא יודע לעשות את זה בצורה טובה", הוא משוכנע ומוסיף: "כל תושבי הצפון, יהודים ודרוזים, מחזקים כל מהלך התקפי שיביא לשקט בחזית הצפונית, קרי מול חחיזבאללה".