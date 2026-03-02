שופט בית המשפט העליון, חאלד כבוב, החליט לשחרר למעצר בית מחבל כבן 16 שביקש להצטרף לדאע"ש ולבצע פיגוע נגד יהודים.

כבוב בחר להפוך את החלטת השופט המחוזי זאיד פלאח, שהורה על מעצר המחבל הצעיר שבמשך למעלה משנתיים צפה בתכני דאע"ש, למד איך להכין חומרי נפץ וחבלה, והחליט להצטרף לדאע"ש כדי לרצוח אזרחים ישראלים.

כבוב כתב בהחלטתו "החלטת בית המשפט המחוזי, בהיותה כה גורפת וכוללנית, ביחס לקטין כה צעיר בעת הרלוונטית והיום, הניצב בפני מעצר במתקן ביטחוני, חורגת מפסיקת בית משפט זה בדבר עיקרון אי-הכליאה והיות המעצר של קטין מוצא אחרון, כלשון החוק; והדברים מקבלים חשיבות אך משנה תוקף כאשר מדובר בקטינים הנאשמים בעבירות ביטחון, נוכח תנאי מעצרם ומאסרם והחשש כי יתעצבו אופיו, תפיסתו ודמותו בהתבסס על הנורמות הרווחות באגף העצורים והאסירים הביטחוניים", נימק.

מנגד כתב השופט פלאח שהמסוכנות שלו חוצה גבולות, ולכן למרות שמדובר בקטין שעדיין לא הגיע לגיל 16 - לא ניתן לבטל את המסוכנות שלו, אלא במעצר מאחורי סורג ובריח. "אדם בגילו של המשיב המחליט להצטרף, כאמור, לארגון הרצחני, ומחליט לבצע פיגוע, איננו ראוי לאמון שנתן בו בית המשפט, ואין מקום לבחון את סבלו בבית המעצר, עד כדי הוצאתו משם".

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, תקף את כבוב, "זה חאלד כבוב, שופט בבית המשפט העליון. הוא החליט בעיצומה של המלחמה לשחרר ממעצר מחבל שהחליט להצטרף לדאע"ש ולבצע פיגוע. יש למישהו ספק בצד של מי הוא במלחמה הזו?".