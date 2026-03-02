“הרב, אם כבר נותנים - למה חצי? למה לא שקל שלם?". השאלה הזו נשמעת פשוטה, כמעט טכנית. אבל דווקא בפשטותה היא נוגעת בעומק גדול.

בימים שלפני פורים היא מקבלת משמעות מיוחדת. פורים הוא מועד מיוחד שמלא חיים. רחובות מתמלאים בתחפושות, שמחה וצלילים של צחוק. הורים ממהרים עם מצלמות, דלתות נפתחות ונסגרות עם משלוחי מנות עטופים בצבעוניות. השמחה גלויה, נראית לעין.

ובתוך כל זה - יש גם בתים שקטים. זוג שיושב יחד בסלון. הם שמחים בשמחת פורים, מברכים את הילדים שבאים לדפוק בדלת, ואומרים “פורים שמח" מכל הלב.

אך כאשר הדלת נסגרת והבית חוזר לשקט - לפעמים נשאר רגע עדין. לא מרירות, לא קנאה. רק כאב חזק שמבקש מקום. בפורים תחושת החסר מתחדדת. משום שהכול כל כך גלוי. וכשאין ילדים משלך להלביש בתחפושת או לשמוח בהם - נדמה לרגע שאתה עומד בצד התמונה.

עלולה לעלות מחשבה: אולי אנחנו חצי. חצי שמחה. חצי בית. חצי חלום. דווקא כאן באה התורה ומלמדת יסוד עמוק: מצוות "מחצית השקל" איננה רק חיוב כספי. היא אמירה רוחנית יסודית: האדם איננו שלם לבדו. לא משום שהוא חסר ערך - אלא משום שכך ברא הקב"ה את עולמו. שלמות איננה יחידנות. שלמות היא שותפות.

העשיר לא הרבה והדל לא המעיט. כולם נתנו מחצית. לא היה אחד שקיבל מטבע שלם ואמר: אני שלם בזכות עצמי. כולם עומדים באותה נקודה - חצי.

מחצית השקל מזכירה לנו שהקב"ה לא ברא עולם של שלמים מבודדים, אלא עולם של שותפים. כאשר כל אחד מביא את חלקו בענווה, נוצר כוח שמוסיף חיים. השותפות איננה רק נתינה צדדית - היא השתתפות ממשית בבניין ההמשכיות של עם ישראל.

המשכן לא נבנה ממטבע אחת שלמה. הוא קם מאלפי מחציות. כל אחת מהן הייתה הכרחית. כל אחת נשאה ערך בפני עצמה, אך רק יחד נוצר הבניין. לכן המשכן הוא נצח ונמצא עד היום בתחתיות הר הבית.

אולי זהו העומק של המצווה דווקא בימי פורים. כאשר הרחוב מלא שמחה גלויה -חז"ל מזכירים לנו בלחש: כולנו חצאים. כולנו זקוקים זה לזה. איש אינו שלם לבדו. איש אינו מיותר.

השותפות - בתפילה, בליווי, בתרומת מחצית השקל - איננה רק זכר למצווה קדומה. היא אמירה חיה: אנחנו נושאים זה את זה. אנחנו בונים יחד עתיד.

למעשה, הקב"ה לא ביקש מאיתנו להיות שלמים בעצמנו. הוא ביקש שנביא בענווה את חלקנו, גם אם הוא נראה חצי, ונאמין שמתוך החיבור - תיווצר שלמות שמוסיפה חיים.

ובבית שבו השנה עדיין אין תחפושות קטנות - יש זוגיות. יש אמונה. יש לב שממשיך לקוות. וכשעם שלם מחבר את מחציותיו - גם הדמעה של פורים יכולה להפוך, בעזרת ה’, לזרע של שמחה גדולה בעתיד.

מצוות מחצית השקל התקיימה באדר וגם מבצע "שאגת הארי". זהו זמן של התעוררות לאומית, מעבר מנתינה פרטית לדאגה לצרכי הכלל.

בימים אלו אני מבקש לברך את עם ישראל כולו: שיזכו זוגות להיפקד בזרע של קיימא ובברכה של חיים. שימלא הקב"ה כל בית בילדים יראי שמים בריאים ושמחים, ויזכו ההורים לראות מהם נחת אמיתי, רוגע ושמחה לאורך ימים ושנים טובות ושנראה במהרה שמחה שלמה בכל בית בישראל, אחדות אמיתית, בשורות טובות וגאולה שלמה, אמן.

פורים שמח לעם ישראל כולו.

תורמים זכר למחצית השקל למכון פוע"ה ויוצרים חיים

הכותב הוא מייסד וראש מכון פוע"ה