האיום של השר כ"ץ צילום: דוברות משרד הביטחון

שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים היום (שני) הערכת מצב בבור חיל האוויר ושלח איום מפורש כלפי מזכ"ל חיזבאללה.

"מהלילה בעצם אתם מחלקים קשב בין המטרה העיקרית שתישאר העיקרית וזה הפגיעה באיראן, לבין החיזבאללה בלבנון. אנחנו בהחלט נוודא שהחיזבאללה ישלם מחיר כבד על כל מה שהוא עשה, על הירי לעבר ישראל. אנחנו לא נחזור לכללים שלפני 7 באוקטובר, לא נאפשר חילופי ירי. אנחנו נפגע בחיזבאללה באופן קשה ונעים קאסם, יושב ראש ארגון הטרור חיזבאללה, יגלה שמי שהולך בדרכו של חמינאי - מסיים כמו חמינאי - בתחתית הגיהינום ביחד עם כל מסוכלי ציר הרשע", הצהיר כ"ץ.

הוא הוסיף "ביחד עם הרמטכ"ל, בהנחיית ראש הממשלה, הנחיתי את צה"ל, לפעול בעוצמה מול החיזבאללה מבלי להסיט את הקשב ואת העוצמה של הפעילות העיקרית במבצע 'שאגת הארי' מול איראן. אני סומך על חיל האוויר בתור המרכיב המרכזי, שיידע לעשות את שני הדברים - גם לפגוע בחיזבאללה וגם להמשיך בתקיפה העוצמתית מול איראן כדי להשיג את יעדי המבצע הזה".

כ"ץ הוסיף "באתי לבור חיל האוויר כדי להתרשם מקרוב מהמקום שבו מופעל המאמץ המרכזי בהכרעה ובנטרול איומי איראן, גם בירי אל עבר ישראל וגם בפגיעה בכל תשתיות המשטר האיראני, על מנת לאפשר לעם האיראני לקחת את גורלו בידו ולסלק את השלטון הזה ולהחליף אותו לטובת העם".

האלוף תומר בר אמר: "אנחנו מאוד נחושים קודם כל לבצע את כל המשימות, ואנחנו נממש אותם. הדבר השני, זה השותפות גם בתוך צה"ל, מערכת הביטחון כולה וגם עם השותפה שלנו מעבר לים, שכל המעבר לים אנחנו ממש כתף אל כתף עד שנשיג את היעד שלשמו אנחנו כאן".

האלוף תמיר ידעי סיכם: "אני מצטרף לדברי ההערכה לחיל האוויר על ביצוע מושלם עד פה. אנחנו 48 שעות מתחילת המלחמה, אני חושב שעד כאן הדברים הולכים כמתוכנן, אבל יש לנו עוד הרבה עבודה, יהיו עוד הרבה אתגרים. אנחנו נעמוד בכולם".