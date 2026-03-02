בנק ישראל מפרסם מתווה סיוע ללקוחות הבנקים בעקבות מבצע "שאגת הארי" שנפגעו ישירות מנזקי הלחימה.

עבור משקי בית שביתם נפגע, שפונו מבתיהם או שנפגעו פיזית בעקבות המבצע, המתווה מאפשר דחייה של תשלומי משכנתא לתקופה של שלושה חודשים, ללא הגבלת סכום וללא חיוב בריבית או עמלות.

בנוסף, לקוחות אלו זכאים לדחייה של שלושה חודשים בהחזרי הלוואות צרכניות בסכום מצטבר של עד 100 אלף שקל, גם כן ללא ריבית ועמלות. לצורך קבלת ההטבה, על המפונים להציג אישור מהרשות המקומית או מגורם רשמי מוסמך, ועל הנפגעים פיזית להציג אישור אשפוז בשל פציעה מהמבצע.

המתווה מעניק סיוע גם למגזר העסקי שנפגע פיזית או כספית. עסקים אלו יכולים לדחות את החזרי ההלוואות בסכום של עד 2 מיליון שקל לתקופה של חודשיים, ללא חיוב בריבית או עמלות. בעלי עסקים שהם חיילי מילואים יזכו לפטור מחיוב ריבית על אוברדראפט של עד 30 אלף שקל בחשבון העסקי למשך חודשיים. הטבה זו תינתן אוטומטית למי שמזוהה על ידי הבנק כמשרת מילואים על בסיס תגמולים בחשבון.

עסקים קטנים וזעירים שאינם עומדים בקריטריונים של פגיעה ישירה, עדיין יוכלו לבצע דחיית החזרי הלוואות בסכום של עד 2 מיליון שקל לתקופה של חודשיים.

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, ציין כי המהלך נועד להקל על הנטל הפיננסי ולאפשר חזרה לפעילות כלכלית תקינה עם סיום המבצע.

"גיוס המילואים במסגרת מבצע 'שאגת הארי' והפגיעות ברכוש ובנפש משיתים נטל פיננסי על אוכלוסיות ספציפיות. בנק ישראל פועל כדי לתמוך בפעילות התקינה של המערכת הפיננסית והבנקאית וכדי להבטיח שהמשק יוכל לחזור לפעילות כלכלית תקינה מיד עם סיום המבצע. במסגרת זו, גיבש בנק ישראל מתווה בשיתוף עם המערכת הבנקאית במסגרתו תינתן אפשרות לדחיית תשלומי הלוואות של אוכלוסיות שהנטל עליהן עלה באופן מיוחד. אוכלוסיות אלו כוללות חיילי מילואים שנקראו לשירות במסגרת המבצע, משקי בית שפונו מבתיהם, ועסקים קטנים וזעירים שפעילותם נפגעה. בנק ישראל ממשיך לעקוב אחר הפעילות בכל התחומים שתחת אחריותו והוא יפעל בהתאם ככל שיידרש".

המפקח על הבנקים, דניאל חחיאשוילי: "זו הפעם השלישית בשנתיים וחצי האחרונות שהמערכת הבנקאית מאמצת מתווה לסיוע ללקוחות שנפגעו עקב האירועים הבטחוניים. המתווה שגיבשנו ואומץ ע"י הבנקים נותן מענה מהיר ומיידי לקשיים התזרימיים שחווים משקי הבית והעסקים הקטנים שנפגעו. הפיקוח על הבנקים ימשיך במעקב הדוק אחר ההתפתחויות והשפעותיהן הכלכליות, ויפעל ככל שיידרש להרחיב את המתווה או להאריך את תוקפו".