מחירי הנפט בעולם רשמו עלייה משמעותית בימים האחרונים, בעקבות המלחמה עם איראן.

ביום שני עמד מחיר חבית נפט על 82 דולר, עלייה של 10 אחוזים מהמחיר הקודם. העלייה מגיעה גם לאחר שמספר ספינות ומכליות נפט הותקפו במיצרי הורמוז בסוף השבוע האחרון.

איראן גם איימה לסגור את מיצרי הורמוז, אחד מנתיבי התעבורה הימיים המרכזיים בעולם. 20 אחוזים מהנפט והגז העולמי עוברים דרך מיצרי הורמוז.

גם מחירי הגז הטבעי זינקו בשער של 25 אחוזים בימים האחרונים, מה שעלול לגרום להעלאות מחירים במדינות רבות בשבועות הקרובים. אנליסטים הזהירו כי מחיר חבית נפט עלול לעבור את 100 דולר, מה שעלול להשפיע לרעה על האינפלציה והריביות בעולם.

המלחמה עם איראן הביאה לעצירת טיסות וביטולים של מאות טיסות ברחבי העולם, מה שהוביל לירידת שערים במניות של חברות תעופה בבורסות שונות בעולם. הבורסה בלונדון נפתחה ביום שני לשבוע מסחר חדש עם ירידה של כמעט אחוז אחד, בעוד בצרפת נרשמו ירידות של 1.6 אחוזים, ובגרמניה רשמה הבורסה ירידה של 1.7 אחוזים.