חברת שבא, המנהלת ומפתחת את מערכת התשלומים הלאומית בכרטיסי חיוב, פרסמה את נתוני ההוצאות של הציבור הישראלי במהלך היומיים הראשונים של מבצע "שאגת הארי", שבת וראשון, 28 בפברואר וה-1 במרץ 2026.

מהנתונים עולה כי נרשמה ירידה חדה בהיקף השימוש בכרטיסי חיוב לעומת השבוע שקדם לכך.

במהלך יומיים אלו נרשמו במערכות שבא עסקאות בסכום כולל של 1.384 מיליארד ש"ח. מדובר בירידה של 45.2% לעומת סך ההוצאות שנרשם בימים שבת וראשון, 21-22 בפברואר 2026, אז עמד היקף העסקאות על 2.527 מיליארד ש"ח.

בענפים הבולטים במשק נרשמה ירידה חדה בהוצאות, למעט רשתות המזון שרשמו צמיחה משמעותית בפעילות. היקף הרכישות ברשתות המזון הגיע ל-337.897 מיליון ש"ח, זינוק של 48.9% לעומת 226.984 מיליון ש"ח בשבוע שעבר.

מנגד, בענף ההלבשה וההנעלה נרשמה הירידה החדה ביותר בהוצאות, עם צניחה של 88%. סך ההוצאות הסתכם ב-19.756 מיליון ש"ח בשבת וראשון של "שאגת הארי", לעומת 164.819 מיליון ש"ח בשבוע שלפני כן.