משבר בין וושינגטון ללונדון? נשיא ארה"ב דונלד טראמפ טוען כי ראש הממשלה הבריטי "לקח יותר מדי זמן" עד שאפשר לאמריקה להשתמש בבסיס אווירי של צבאו לשם המתקפה באיראן.

בשיחה עם עיתון "הטלגרף" הבריטי אמר טראמפ כי הוא "מאוכזב מאוד" מראש הממשלה הבריטי קיר סטארמר.

לדבריו, נשיא ארה"ב הדגיש כי סירובו הראשוני של ראש הממשלה לאפשר לכוחות אמריקאים להשתמש בבסיס באיי צ'אגוס למתקפה נגד איראן היה "שונה מכל דבר שקרה בין מדינותינו בעבר".

בריטניה סירבה לארה"ב לבצע תקיפות מבסיסים כמו דייגו גרסיה וחיל האוויר המלכותי פיירפורד, תוך ציטוט החוק הבינלאומי. עם זאת, ראש הממשלה שינה את עמדתו לאחר שהתקיפה יצאה לדרך.

שעה לאחר הודעת ראש הממשלה במוצאי שבת כי נתן לארה"ב אישור להשתמש בבסיסים, רחפן תקיפה חד-כיווני של איראן פגע בבסיס חיל האוויר הבריטי אקרוטירי בקפריסין .

חיילים בריטים קיבלו אזהרה מפני "איום ביטחוני", וקראו להם לתפוס מחסה כאשר נשמעו פיצוצים באזור לימסול שבו נמצא הבסיס.

לא היו נפגעים, אך משרד ההגנה העביר מאז את משפחותיהם של אנשי השירות הרחק מהבסיס.