ממשלת ישראל הוכיחה יוזמה והתקפיות במערכה הנוכחית, אך אסור לנו לעצור עכשיו. חיזבאללה נותר זרוע תמנון ערופה, וזהו חלון ההזדמנויות ההיסטורי של דורנו לייצר רצועת ביטחון בשטח האויב - תנו לנו את הפקודה.

כל עם ישראל מרגיש הערכה גדולה לממשלת ישראל על היוזמה וההתקפיות במלחמת איראן השנייה. אחרי תקופה ארוכה של מגננה, מדינת ישראל חזרה ליזום, להפתיע ולהכות באויביה בצורה שמשקמת את ההרתעה הלאומית. אבל בדיוק בנקודת הזמן הזו, כשהרוח במפרשים שלנו - הגיע הזמן לסיים גם עם הפרוקסי.

חיזבאללה עשה הלילה את הטעות הכי גדולה שהוא יכול לעשות, ושלח כטב"מים וטילים למדינת ישראל. הטעות הזו פותחת עבורנו דלת היסטורית שספק אם תחזור. ארגון הטרור שאיים עלינו במשך עשרות שנים נותר כעת זרוע של תמנון בלי ראש. ההנהגה שלו נפגעה, שרשרת הפיקוד שלו מעורערת, והמערך האסטרטגי שלו ספג מהלומות קשות. זה הזמן לחסל את הארגון הזה לחלוטין.

אני פונה מכאן לצבא ההגנה לישראל, לרמטכ"ל, לשר הביטחון ולראש הממשלה: אנחנו קוראים לכם לסיים את העבודה עם חיזבאללה. זה הזמן, סוף סוף, לייצר שינוי מציאות קבוע. המשמעות של שינוי מציאות איננה עוד הסדר מדיני רופף או הבטחות על הנייר של כוחות בינלאומיים שכבר הוכיחו את כישלונם/ המשמעות היא אחת: לכבוש את דרום לבנון ולייצר מרחב חיץ פיזי בשטח האויב.

עלינו להביא למציאות שבה חיזבאללה לא יישב על הגדר, לא מחר בבוקר וגם לא בעוד חמש שנים. אסור לנו לאפשר מציאות שבה מחבלי רדואן מסיירים מטרים ספורים ממשפחות וילדים ליד דובב, ליד מטולה, ליד אביבים או ליד רכס רמים. אנחנו, המילואימניקים שראו את השטח, ותושבי הצפון שנעקרו מבתיהם, לא נסכים לחזור למציאות כזאת. לא נסכים לחזור להיות ברווזים במטווח של ארגון טרור.

הגיע הזמן לנצל הזדמנויות, והיום זה הזמן הזה. צבא היבשה, על סדיריו ומערכי המילואים העצומים שלו, דרוך, מאומן ומחכה לפקודה. הרוח של הלוחמים חזקה מתמיד. מנהיגי המדינה, זה הזמן לשנות מציאות - הנהגת המדינה, תנו לנו את הפקודה: נוע.

הכותב הוא יו"ר תנועת המילואימניקים דור הניצחון