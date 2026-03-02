המזרחן ד"ר אדי כהן קובע בראיון לערוץ 7 כי לא שיקולים רציונאליים שלחו את חיזבאללה להכניס את ראשם במערכה נגד ישראל, אלא שיקולים דתיים המחייבים אותם לנקום את מותו של עלי חמינאי, המנהיג האיראני העליון.

ד"ר כהן מדגיש כי אין בעולם היהודי מקביל למעמדו של חמינאי, ממשיכו של חומייני. המקבילה הקרובה ביותר שניתן לשער היא האפיפיור עבור הנצרות. עבור השיעים מדובר במי שמתייעץ עם המשיח הנעלחם, המהאדי. "הוא לא אדם רגיל בעיניהם. הוא לא יכול לטעות. כל מה שהוא אומר הוא מה שכולם חייבים לעשות", אומר כהן ומציין כי כעת "כל השיעים בעולם רואים בחמינאי כמי שנרצח בידי ארה"ב וישראל".

מאחר וכך, אומר כהן, כל שיעי בעולם חש מחוייבות לנקום את מותו של חמינאי. עוד מציין כהן כי "כל שיעי בעולם מצווה לתרום חמישה אחוזים מהכסף שלו לאיש הזה. מכאן מגיע המימון של חימוש המיליציות, ההתחמשות שלהם, בניית מסגדים ובתי חולים. הכספים האלה מגיעים מכל מקום בעולם, בעיקר מאפריקה ללונדון, ומשם הם אמורים לחלק אותו לעניים ולהקמת בתי חולים, אבל הוא הקים מיליציות והשתמש בכסף לטרור".

ד"ר כהן מדגיש בדבריו כי "מבחינת חיזבאללה, כואב להם יותר על חמינאי מאשר על מות נסראללה. לכן הם חייבים לנקום". השיקולים לאותה נקמה אינם רציונאליים, וכבר כעת ניתן לשמוע על שאיפת הנקמה ממקומות שונים בעולם. "הרבה שיעים מחוייבים לנקום וזה יכול להימשך כל החיים".

מנגד, אומר ד"ר כהן, "ישראל חיכתה בכליון עיניים שחיזבאללה יעשה את השטות הזו, ולכן התגובה הישראלית הגיעה באופן מיידי. הייתה תכנית תגובה מסודרת להרג חבר הפרלמנט מטעם חיזבאללה".

על התגובות בלבנון עצמה מזכיר ד"ר כהן את דבריו של ראש ממשלת לבנון שכבר שבוע מראש הזהיר את חיזבאללה שלא לגרור את לבנון למלחמה ושלא יהרסו אנשי הארגון את לבנון. "אף אחד לא העז לדבר כך כלפי נסראללה, אבל נעים קאסם חלש כי כל הארגון חלש. מאז הפסקת האש הם לא ירו כדור אחד על ישראל. הרבה מפורסמים לבנוניים מבקרים את חיזבאללה, מה שלא היו מעזים לומר לנסראללה".