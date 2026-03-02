ביומו השלישי של מבצע 'שאגת הארי', קיים היום (שני) שר הכלכלה והתעשייה ניר ברקת, סיור עבודה מקצועי במחלבת תנובה ברחובות.

במהלך הסיור, עמד השר ברקת מקרוב על היערכות המחלבה לפעילות בתנאי חירום. הצוות המקצועי של המשרד בחן את שרשרת האספקה, החל מקליטת החלב הגולמי ועד להפצתו, ושוחח עם הנהלת האתר והעובדים על המחויבות להמשך ייצור סדיר.

בסיום הסיור, השר ברקת הרגיע את הציבור ואמר: "תנובה מספקת לציבור מוצרים חיוניים רבים משוק החלב המפוקח. הגעתי לכאן יחד עם הצוות המקצועי כדי לצפות מקרוב במצב הייצור. המחלבות פועלות כרגיל והעובדים ממשיכים לייצר חלב ללא הפסקה. אני אומר לאזרחי ישראל בצורה ברורה - המשק בשליטה, אין חשש ממחסור ואין שום צורך להיכנס לפאניקה או לאגור מזון".

מנכ"ל משרד הכלכלה, מוטי גמיש, הוסיף: "עובדי ועובדות משרד הכלכלה פועלים בשטח כדי לזהות חסמים לוגיסטיים ותפעוליים בזמן אמת. המטרה שלנו היא לתת מענה מהיר לכל אתגר כדי להבטיח רציפות תפקודית מלאה וביטחון תזונתי לכלל אזרחי המדינה. אני רוצה לחזק את עובדי תנובה שעובדים בתנאי מלחמה ודואגים להביא את החלב לכל אזרחי ישראל מדן ועד אילת".