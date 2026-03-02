פנינה כהן בראיון ערוץ 7

הותרו לפרסום שמותיהם של שלושה אחים שנהרגו באסון בבית שמש: שרה ביטון בת ה-13, אביגיל ביטון בת ה-15 ויעקב ביטון בן ה-16.

באסון נהרגו גם ברוריה גלוריה כהן ובנה יוסף (יוסי) כהן; וכן שרה אלימלך, בתה רונית אלימלך, אורן כץ והנער גבריאל ברוך רווח.

במהלך שעות הלילה, נערכה הלווייתו של גבריאל רווח ז"ל. ההלוויה של ברוריה גלוריה כהן ובנה יוסי כהן ז"ל נערכה בשעה 15:00 בבית העלמין בבית שמש.

הלוויתו של אורן כץ ז"ל, נערכה הבוקר. הוא עלה למעלה במקלט כדי לסגור את הדלת - ונהרג מהטיל האיראני. אשתו סמדר ספדה לו: "הנתינה שלך גבתה ממך אתמול את החיים שלך. אתה עלית למעלה כדי לסגור את המקלט. הנתינה של גבתה מחיר כבד, לימדת אותנו מה זו נתינה. תמיד תישאר איתנו, לא נשכח אותך".

שרה, רונית, אורן וגבריאל צילום: ללא קרדיט

יוסף, בנו של כץ ספד לו: "תמיד היית בן אדם מיוחד שדואג לכולם - רק לא לעצמך. אתמול חזרת הביתה באמצע יום עבודה כדי שיהיה לנו מה לאכול בצהריים. אני שמח שהייתה לי הזכות לאכול מהאוכל שלך בפעם האחרונה. היה לך משהו מיוחד בידיים. אמרת לנו שאנחנו הסיבה שלך לחיות. זאת המדינה שלנו והעם שלנו. אני מבקש מכל אחד שיתרום מה שהוא יכול. כשיוצאים למלחמה - כולם יוצאים".

ממצאי התחקיר הראשוני עולה כי הטיל, שהכיל כ-500 קילוגרמים של חומר נפץ, פגע במבנה בבית שמש בסביבות השעה 14:00. הוא נפל על בית כנסת, שבו היה מקלט תת-קרקעי. כדי להגיע למקלט היה צריך לרדת שני גרמי מדרגות.

בתוך המקלט שנפגע היו לפחות 3 בני אדם שנהרגו. הרוג נוסף שהה בחדר המדרגות של המקלט, ואחד אחר היה בכניסה לגרם המדרגות. שאר ההרוגים היו מחוץ למבנה.