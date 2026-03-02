יומיים לאחר פתיחת המערכה עם איראן, חברות yes ופלאפון מפרסמות נתונים על הרגלי הגלישה של הישראלים ב-48 השעות הראשונות ללחימה. הנתונים מתייחסים לשימוש באינטרנט הביתי ובאפליקציות שונות ברחבי הארץ, על רקע המצב הביטחוני והשהייה הממושכת בבתים ובהתאם להנחיות פיקוד העורף.

על פי נתוני yes, צריכת האינטרנט הביתי זינקה ב-120% במהלך שעות היום וב-30% במהלך שעות הלילה, בהשוואה לימי שגרה. בפלאפון מציינים כי השימוש בטלגרם זינק ב-76% מאז תחילת המלחמה, כאשר בזמן אזעקות ובסמוך לשהייה בממ"דים השימוש אף מזנק פי 3.

עוד עולה מהנתונים כי השימוש באפליקציית זום זינק ב-48%. השימוש בוואטסאפ, שרשם עלייה של 45% ביום שבת בלבד, רשם עלייה כוללת של 13% בשתי היממות הראשונות של המערכה.

גם הרשתות החברתיות X, טוויטר לשעבר, ופייסבוק רשמו עליות בשימוש עם 28% ו-8% בהתאמה. מנגד, אפליקציות הניווט רשמו צניחה חדה על רקע ההנחיות והשהייה בבתים: השימוש ב-Waze ירד ב-54% וב-Moovit ב-65%.

בנוסף, השימוש ב-ChatGPT ירד ב-30% ביומיים האחרונים. באינסטגרם ובטיקטוק נרשמו ירידות מתונות יותר של 12% ו-7% בהתאמה.