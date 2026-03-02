בעקבות פגיעת הטיל הקטלנית בבית שמש, בה נהרגו אתמול (א') תשעה בני אדם, בהם ילדים ונערים, קרא הרב יצחק דוד גרוסמן לאחדות לאומית ולהתלכדות בין כל חלקי העם.

בין ההרוגים נמנה גבריאל ברוך רויח, חניך תנועת הנוער "אור ישראלי", הפועלת תחת הנהגתו של הרב גרוסמן ומפעילה מסגרות חינוך בלתי פורמליות לעשרות אלפי בני נוער ברחבי הארץ.

במסר שפרסם בעקבות האסון, אמר הרב גרוסמן: "כשהאויב שולח טיל, הוא לא מבחין בין דם לדם - העיקר לפגוע ביהודים. כולנו יהודים, כולנו אחים".

הרב שרטט הקבלה בין סיפור מגילת אסתר לאירועים הנוכחיים. לדבריו, כשם שבימי מרדכי ואסתר האיראנים הפרסים ניסו להשמיד את עם ישראל וניתן היה להתגבר עליהם באמצעות אחדות, כך גם כיום נדרשת התלכדות מול האיום האיראני.

"האחדות של בני ישראל והתפילות הם שניצחו את המן", אמר. "אלפי שנים אחרי, אנחנו עומדים מול אותו אויב צר ורע, האיראנים-הפרסים שרוצים להמשיך בדרכו של המן ולכלות את עם ישראל".